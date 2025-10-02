Ulaş İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçedeki din görevlileriyle bir araya geldi.

Programda konuşan İçli, camilerin asırlardır milletin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin sembolü olduğunu ifade etti.

Camilerin gönülleri birleştiren, kalpleri nurlandıran mukaddes mekanlar olduğunu vurgulayan İçli, 'Din görevlilerimiz ise bu kutlu mekanların manevi mimarları, toplumumuzun irfanını, ahlakını ve kardeşlik bağlarını güçlendiren rehberlerdir.' dedi.

Katılımcılara teşekkür eden İçli, tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.