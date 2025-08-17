Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşen konserin ardından kuliste sevgilisi Mert Demir ile romantik anlar yaşadı. Güçlü sahne performansıyla hayranlarından büyük alkış toplayan Demir’i yalnız bırakmayan Sarıkaya, kulis arkasında da sevgilisine destek oldu.

İkilinin kulisteki samimi halleri objektiflere yansırken, Sarıkaya’nın konser boyunca Mert Demir’i dikkatle takip ettiği öğrenildi. Sarıkaya ve Demir’in sahne sonrası paylaştığı romantik dakikalar, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.