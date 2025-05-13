Aile odaklı sağlık politikalarının acilen uygulanması gerektiğini vurgulayan Kaya, “Her gebeye bir ebe” projesinin de doğum oranlarının düştüğü bu dönemde derhal hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Kaya ayrıca 3+1 atama sisteminin aile bütünlüğünü zedelediğini belirterek, sistemin 1+1 modeliyle güncellenmesi için TBMM’ye rapor sunduklarını duyurdu.

Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, Türkiye'nin demografik yapısını güçlendirecek ve aile sağlığını iyileştirecek projeleri kamuoyuyla paylaştı. Kaya, özellikle doğum oranlarının hızla düştüğü bir dönemde, ülkenin geleceği için kritik öneme sahip "Her Gebeye Bir Ebe" projesinin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, doğum oranlarının 1,48’e düştüğü bu günlerde Türkiye'nin nüfus politikasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Kaya, özellikle "Her Gebeye Bir Ebe" projesinin hayata geçirilmesinin, ülkenin geleceği için kritik bir adım olduğuna vurgu yaptı.

“Her Gebeye Bir Ebe” Projesiyle Aile Sağlığına Yeni Bir Bakış

Kaya, “Doğum oranlarının bu kadar düşük olduğu bir dönemde, aile sağlığına yönelik yeni adımlar atmak elzemdir. Bu yüzden, 'Her Gebeye Bir Ebe' projesi, hızla hayata geçirilmesi gereken önemli bir projedir. 1200 ebe sayısı yeterli değildir; onbinlerce ebe istihdamına ihtiyaç vardır" dedi. Kaya, bu projenin, yalnızca doğum oranlarının artmasına değil, aynı zamanda aile sağlığının iyileştirilmesine de katkı sağlayacağını belirtti.

Aile Yılı 2025 ve Memur Ailelerini İlgilendiren Önemli Düzenleme

Kaya, 2025 yılı Aile Yılı olarak ilan edileceğini hatırlatarak, özellikle memurların aile birliğine yönelik sistemin iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Memurlar için uygulanan 3+1 atama sisteminin, ailelerin birleşmesine engel olduğunu belirten Kaya, bu sistemin 1+1 modeline dönüşmesi için bir çalıştay düzenlediklerini ve raporun TBMM’ye iletildiğini ifade etti. Kaya, bu düzenlemenin onaylanması halinde, 2025 Aile Yılı'nda 300.000 memurun sevindirici bir haberi alacağına dikkat çekti.

“Nüfus Politikasına Acil Adımlar Atılmalı”

Osman Kaya, nüfus artışının ve aile yapısının korunmasının önemine dikkat çekerek, şu açıklamalarda bulundu: “Ülkemizin yarınları için bu mesele hayati önem taşımaktadır. Aile birliğinin korunması ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda atılacak adımlar, toplumun geleceğini şekillendirecek. Nüfus artışını sağlamak, ancak doğru adımlar ve doğru politikalarla mümkün olacaktır."

Kaya, projelerin sadece aile sağlığına değil, aynı zamanda sosyal hizmetlerin güçlendirilmesine yönelik de büyük bir katkı sağlayacağını belirterek, özellikle sağlık alanında yeni istihdamların bu projelerin başarısını artıracağına inandığını ifade etti.