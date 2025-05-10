Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekonomik sıkıntı yaşayan 72.108 emekli emekli vatandaşa Başkent Kart aracılığıyla hane başı 1.500 TL olmak üzere toplam 108 milyon TL destek verildi.

"İyiliğin Başkenti Ankara'da kimse yalnız değil"

ABB'nin resmi hesabında desteğe ilişkin paylaşımı ise şöyle: "Ekonomik zorluk yaşayan 72.108 emekli vatandaşımıza, Başkent Kart aracılığıyla hane başı 1.500 TL olmak üzere toplam 108 milyon TL destek sağladık. İyiliğin Başkenti Ankara’da, kimse yalnız değil." ifadeleri kullanıldı.