GONCAGÜL KONAŞ

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü, bu yıl Türkiye'de kutlama değil, bir isyan ve tepki gününe dönüştü. Genel Sağlık-İş Sendikası, Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde düzenlediği basın açıklamasıyla hemşirelerin yaşadığı ağır çalışma koşullarını, düşük ücretleri, şiddeti ve sağlık sistemindeki yönetim zaaflarını gündeme taşıdı. Sendika Genel Başkanı Derya Uğur, “Bu günü kutlayamıyoruz” sözleriyle başladığı konuşmasında, “Mesleğimizin onurunu öldürdünüz” diyerek hem hükümete hem de sağlıkta uygulanan politikalara sert çıktı. Uğur’un açıklamalarında hem toplu sözleşme sürecine dair eleştiriler hem de 19 maddelik somut talep listesi dikkat çekti.

"BU GÜNÜ KUTLAYAMIYORUZ"

"Bugün 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü ve bizler bugünü 23 yıllık siyasi iktidarın yönetememesi yüzünden kutlayamıyoruz" diyen Uğur, hemşirelerin insan onuruna yakışmayan koşullarda çalıştığını vurguladı. “Hemşirelerimiz şiddetin gölgesinde; insanüstü yoğunluğa ve fedakarca emeğe rağmen komik ücretlere ve liyakatsiz yöneticilerin baskısına maruz kalarak çalışmaktadır.” ifadelerini kullandı.

"FİNLANDİYA’DA 6 HEMŞİRENİN YAPTIĞI İŞİ TÜRKİYE’DE 1 HEMŞİRE YAPIYOR"

Hemşire sayısındaki yetersizliğe dikkat çeken Uğur, “Finlandiya’da 1934, Almanya’da 1233 hemşire düşerken Türkiye’de bu sayı sadece 356. Yani Finlandiya’da 6 hemşirenin yaptığı işi Türkiye’de 1 hemşire yapmaktadır.” dedi.

"BİZİ BU HALE SİZLER GETİRDİNİZ"

Sağlık emekçilerinin yaşadığı ekonomik ve mesleki sorunları sıralayan Uğur, hükümete yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü: "Bizi bu hale sizler getirdiniz. Sağlık ve sosyal hizmet kolunda mesleklerimizi hiç olmadığı kadar itibarsızlaştırdınız. Canla başla yaşatmak için mücadele eden hemşireleri yok saydınız, emeğimizi görmezden geldiniz."

Uğur, sağlık çalışanlarının yaşadığı motivasyon kaybı ve yoksulluğa da dikkat çekerek, “Moral motivasyonumuzu bitirdiniz, yoksulluğa mahkum ettiniz, itibarımızı yok ettiniz, hemşirelik mesleğini öldürdünüz.” dedi.

“MESLEK ONURUMUZUN ÜZERİNE BU TOPRAKLARI ATIYORUZ”

Uğur, Türkiye’nin dört bir yanından gelen hemşirelerin gönderdiği sembolik toprakları, “öldürülen meslek onurunun ve itibarının” üzerine attıklarını söyleyerek, “Yönetemiyorsunuz, kirli ellerinizi mesleğimizin üzerinden çekin ve gidin!” diye seslendi.

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNE ELEŞTİRİ: "ORTA OYUNU OYNANIYOR"

Uğur, yaklaşan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde kamu emekçilerinin yaşadığı sorunlara da dikkat çekti. Yıllardır toplu sözleşme masasında emekçilerin haklarının savunulmadığını belirterek, “Toplu sözleşme masalarında bir orta oyun sergilenmektedir. TÜİK’in gerçek dışı enflasyon raporları, iktidarın emekçiyi oyalayan söylemleri ve sarı sendikaların iktidardan aferin almak için haklarımızı satmasıyla karşı karşıyayız.” dedi.

Bu yıl masada Birleşik Kamu-İş konfederasyonunun yer alacağını belirten Uğur, “Tiyatro oynanmasına izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIKTA TİCARETHANE DÜZENİ”

Uğur, mevcut sağlık sisteminin nitelikli hizmet sunamadığını belirterek, “Siyasi iktidarın sağlıkta yıkım politikaları hastaneleri ticarethane, hastaları müşteri, sağlık emekçilerini ise köle haline getirmiştir” dedi. “Sağlıkta dönüşüm programına son verilmeli, hizmet eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli bir kamu hizmeti olarak sunulmalıdır.” diye konuştu.

TOPLU SÖZLEŞME İÇİN 19 MADDELİK TALEP LİSTESİ

Genel Sağlık-İş’in 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci için 19 maddelik bir talep listesi sunduğunu belirten Uğur, bu taleplerin sağlık sisteminde kronik hale gelmiş sorunlara çözüm niteliği taşıdığını söyledi. Talepler arasında; tüm ödemelerin emekliliğe yansıyacak şekilde tek kalemde yapılması, gelir vergisinin sabitlenmesi, sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasanın hayata geçirilmesi, 24 saat kreş ve yaşlı bakım hizmeti gibi başlıklar öne çıktı.

"BU MASADA BİZ DE VARIZ!"

Uğur konuşmasının sonunda kararlılık mesajı verdi: “Onlar da şunu bilsinler: bu masada bu sene biz de varız. Haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz! İnsani koşullarda çalışıp insanca ücretler alacağımız, yurttaşa hak ettiği sağlık hizmetini nitelikli şekilde vereceğimiz bir sistem kurulana dek mücadelemize devam edeceğiz.” Genel Sağlık-İş’in Ankara’da başlattığı eylemlerin ülke genelinde süreceği belirtildi.