CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, kamuoyunda geniş yankı uyandıran silahlı yapıların kendini fesih kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sürecin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgulayan Salıcı, “Silah susunca, siyaset konuşur” dedi.

Açıklamasında, güvenlik birimlerinin ve savunma sanayiindeki gelişmelerin etkili olduğunu kaydeden Salıcı, bölgesel gelişmelerin de süreci hızlandırıcı rol oynadığını vurguladı. Bu süreci, “Türkiye’nin kronikleşmiş sorunlarının çatışma dışı yöntemlerle ele alınması” olarak nitelendiren Salıcı, toplumsal barışın ve demokratikleşmenin öncelikli hedefler arasında olması gerektiğini ifade etti.

"Silah Susunca, Siyaset Konuşur"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı yapıların kendini fesih sürecine girmesini değerlendirerek, Türkiye’nin çözüm süreçlerinde siyasi zeminlerin daha fazla ön plana çıkması gerektiğini ifade etti.

Salıcı, “Silah susunca, siyaset konuşur” sözleriyle başladığı açıklamasında, bu süreci tetikleyen unsurlar arasında Türkiye'nin güvenlik kapasitesi ve bölgesel gelişmelere işaret etti. “Güvenlik güçlerimizin ve savunma sanayiimizin caydırıcılığı ile Irak’ta ve Suriye’de yaşanan gelişmeler itici güç olmuştur” diyen Salıcı, yaşananları “Kürt meselesinin şiddetten arındırılması” süreci olarak tanımladı.

CHP’li vekil, geçmişten bugüne önemli bir mesafe alındığını belirterek, “Kürt meselesi bir gerçektir ve çözümünde ciddi mesafe kat edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Laiklik, hukuk devleti ve demokratik değerler vurgusu yapan Salıcı, Cumhuriyetin temel niteliklerinin tartışmaya açılmasının kabul edilemez olduğunu “Lozan Barış Antlaşması’nı ve Cumhuriyetimizin kuruluş kodlarını tartışmaya açmak kimsenin haddi değildir.” sözleriyle ifade etti.

“Barış, kapalı kapılar ardında kalmamalı”

Açıklamasında Türkiye'nin önümüzdeki süreci sağduyuyla yürütmesi gerektiğine dikkat çeken Salıcı, altı başlıkta çözüm önerilerini sıraladı. “Toplumun tüm kesimlerini içine alan bir demokratikleşme süreci” çağrısı yapan Salıcı, sürecin şeffaflıkla yönetilmesi gerektiğini savundu. “Barış, kapalı kapılar ardında bir uzlaşı olmaktan çıkarılmalı, toplumun tüm kesimlerinin katılımını sağlayan topyekûn bir demokratikleşme sürecine dönüştürülmelidir.” şeklinde açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Salıcı, "Türkiye’nin bölgesel ağırlığı son derece önemlidir. Anayasamızın değişmez maddesinde tanımlandığı gibi; gerçekten laik, gerçekten demokratik, gerçekten sosyal ve gerçekten bir hukuk devleti oldukça, Türkiye bölgemizin rol modelidir. Kimsenin şüphesi olmasın… Türkiye su gibidir; ne bölünür ne de parçalanır. Cumhuriyet Halk Partisi, üniter devletin güvencesidir." şeklinde ifadelerle açıklamasını sonlandırdı.