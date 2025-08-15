15 Ağustos tarihli bu miting, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan mitingler serisinin 46.'sıydı. Özel, mitingdeki konuşmasında, Beyoğlu Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyona tepki göstererek, "Bu operasyonlar kardeşliğe saldırıdır, Bahçeli'nin söylemlerine karşı meydan okumadır" ifadelerini kullandı .

Özel, konuşmasında, "Meydan 'istifa' diye inliyor" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu ve "Tarihe darbeci olarak geçme" uyarısında bulundu.

“BÜTÜN GARİBANLARA SAHİP ÇIKMAYA, BÜTÜN YOKSULLARI YENİDEN GÜÇLENDİRMEYE GELİYORUZ”

Özel, “Ana vatanımsın, baba yurdumsun ozanlar diyarı, şirin Kırşehir. Uzak kaldım gurbet elde derdimsin, hasretin bağrımda, derin Kırşehir. Kimi engin, kimi yüksek evlerine, kimi fakir, kimi zengin beylerine, kazaların, nahiyelerin, köylerine gönlümün içinde yerin Kırşehir… Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş’ın sazına, Muharrem Ertaş’ın türküsüne, Uğur Mumcu’nun kalemine, Atatürk’ün, ‘Anadolu’nun en büyük hazinesi’ dediği, Kurtuluş Savaşında her şeyini ortaya koyan güzel Kırşehir’e selam olsun. Ahiliğin başkenti, kardeşliğin ocağı şirin Kırşehir’i, eli helal, sözü mert, gönlü açık Kırşehir’i, kardeşliğin türküsünü yüzyıllardır hep birlikte, hep bir ağızdan söyleyen Kırşehir’i selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Her çarşamba İstanbul’da bir ilçede, her hafta sonu Anadolu’da bir şehirde, adaletsizliğe karşı, haksızlığa karşı, seçtiklerimize sahip çıkmak, irademize sahip çıkmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten emanet Cumhuriyet’e, demokrasiye, sandığa sahip çıkmak için meydanları dolduruyoruz. Bu meydanların dolacağına inanmayanlar, ‘Yazın miting mi olur, yazın ortasında kalabalık mı olur?’ diyenler artık görüyorlar ki biz buralara miting yapmaya değil, Türkiye için eylem yapmaya geliyoruz” dedi.

Ekonomi ve Gençlik Vurgusu

Kırşehir’in ekonomik sorunlarına dikkat çeken Özel, işsizlik oranının yüzde 9,2 olduğunu belirtti. Gençlerin iş bulmakta zorlandığını söyleyen Özel, “Bu iktidar değişecek, yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa gelecek” dedi. Ayrıca tarım sektöründeki sıkıntılara ve çiftçi yaşının yükseldiğine değindi.

Mitingden Sonra

Mitingin ardından Özel, CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile görüştü. Daha sonra Hacıbektaş Anma Etkinlikleri için ilçeye hareket etti.

Kırşehir’de düzenlenen miting, Özgür Özel’in halkla doğrudan bir araya geldiği ve görüşlerini paylaştığı bir platform oldu. Konuşmalar sırasında ekonomik sorunlar, işsizlik ve tarım sektörü gibi gündelik hayatı etkileyen konular ele alındı. Mitinge katılımın yüksek olması, şehirdeki vatandaşların siyasi süreçlere ilgisini ve mitinge verilen desteği ortaya koydu. Etkinlik, planlandığı şekilde tamamlandı ve Özel, mitingin ardından CHP İl Başkanlığı ile Hacıbektaş Anma Etkinlikleri programlarına katıldı.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilerini sürdürürken, “Bu millet Erdoğan’ı nasıl götüreceğini, yerine nasıl bir Cumhurbaşkanı getireceğini biliyor” ifadelerini kullandı.