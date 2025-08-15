Bugün, 15 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Marmaray hattında ciddi aksaklıklar yaşandı. Tuzla'da İçmeler-Pendik hattı üzerinde bir ağacın devrilmesi sonucu Pendik ile Gebze arasındaki tren seferleri geçici olarak durduruldu. Bu durum, yolcuların bir süre tren yolunda yürümek zorunda kalmasına neden oldu.

Ayrıca, Merter Kestane Sokak'ta park halindeki araçların üzerine devrilen bir ağaç da maddi hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı kaldırarak yolu güvenli hale getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), vatandaşları fırtına konusunda dikkatli olmaları için uyardı. Yetkililer, özellikle sahil ve ağaçlık alanlarda riskin devam ettiğini belirtti.

Marmaray TCDD ise X hesabından duyurdu:

Sayın yolcularımız, İçmeler–Pendik hattında hat üzerinde ağaç düşmesi nedeniyle Gebze–Pendik arası tek hat çalışmakta olup trenlerde gecikmeler yaşanmaktadır. Yaşanan aksaklık için özür dilediler, anlayışınız için teşekkür ederiz.