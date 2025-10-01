BİRÇOK kamu kurum kuruluşları, mal alım-satımların ihale yöntemi olarak normal ilan ile çağrı yerine doğrudan temin yolunu tercih ediyor. Bu şekilde bir alım-satım yapılması durumunda ise birçok ihale, yerel gazeteler ve internet haber sitelerinde yayınlanmadan yapılıp tamamlanıyor.

Hal böyle olunca da zaten ekonomik sorunlarla uğraşan yerel gazeteler ve internet haber siteleri, kendilerinde yayınlanması gereken ihale ilanlarından mahrum oluyor. Söz konusu yaşanan durum özellikle yerel basını derinden etkilemekte. Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi ve Anadolu Gazeteciler Temsilcisi Tahir Gülebak, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Gülebak, yaşanan ekonomik daralmanın tüm sektörlerde olduğu gibi basını da olumsuz etkilediğini ifade ederek, “Kurum ve şirketler reklam bütçelerini neredeyse sıfıra indirdiği için gazeteler ve internet haber siteleri uzun süredir reklam yayınlayamıyor.” şeklinde konuştu.

“YEREL BASININ ZATEN SINIRLI OLAN GELİR KAYNAKLARI ORTADAN KALDIRMIŞTIR”

Gülebak, Resmi ilanların yalnızca gazeteler için bir gelir kapısı değil, aynı zamanda kamuoyunun bilgilenmesi ve idarenin şeffaflığının teminatı olduğunu hatırlattı. Gülebak, açıklamasının devamında şunları söyledi, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, her alanda olduğu gibi basın sektörünü de derinden etkilemektedir. Yaşanan daralma sebebiyle kişi, kurum ve şirketler reklam bütçelerini neredeyse sıfıra indirdiği için gazetelere ve internet haber siteleri uzun bir süredir reklam yayınlayamamaktadır. Unutulmamalıdır ki; halkın haber alma hakkı ekonomik özgürlüğe sahip ve tarafsız bir basının var olmasıyla ancak mümkün olacaktır. Kamuoyunu bilgilendirme görevi, ekonomik gerekçelerle göz ardı edilemeyecek kadar değerli ve hayati bir sorumluluktur.

Bu tablo, yerel basının zaten sınırlı olan gelir kaynaklarını ortadan kaldırmıştır. Resmi ilanlar yalnızca gazeteler için bir gelir kapısı değil, aynı zamanda kamuoyunun bilgilenmesi ve idarenin şeffaflığının teminatıdır. Kamu kaynaklarının en şeffaf ve rekabetçi şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla çıkarılan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, açık ihale ve pazarlık usulünü esas alırken; doğrudan teminin yalnızca istisnai durumlar için düzenlendiği unutulmamalıdır. Ne var ki, son dönemde birçok kurumun bu istisnai yöntemi adeta bir kural haline getirdiği ve Birinci ve İkinci ihale yöntemi olan açık ihale ile pazarlık usulünü adeta devre dışı bıraktığını üzülerek takip etmekteyiz.

“HAKKIMIZA KARARLILIKLA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Tüm kamu kurumlarımızı, kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde hareket etmeye ve doğrudan temin uygulamasını istisnai çerçevesinde tutmaya davet ediyoruz. Bizlerin bu sürecin takipçisi olacağımızı ve kanunla güvence altına alınmış resmî ilan yayınlama hakkımıza kararlılıkla sahip çıkacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.” diyerek sözlerini tamamladı.