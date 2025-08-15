TIME dergisi, topluma ilham veren genç liderleri onurlandırmak amacıyla hazırladığı ilk “Yılın Kızları” listesini açıkladı. 12-17 yaş arasındaki genç kızların cesaret ve yaratıcılıklarını kutlayan liste, dünya genelinden dikkat çeken isimleri bir araya getiriyor.

Türkiye’den 17 yaşındaki pilot Defne Özcan da listede yer alan isimler arasında bulunuyor. Genç pilot, başarıları ve azmiyle hem kendi yaş grubuna hem de topluma ilham kaynağı oluyor.

TIME’ın yeni girişimi, genç kızların liderlik, yaratıcılık ve toplumsal katkı konularında gösterdikleri başarıları görünür kılmayı hedefliyor.