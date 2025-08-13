CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin belediye başkanlarıyla ilgili ortaya atılan iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye katılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Özel, sürecin siyasi baskı ile yürütüldüğünü iddia etti.

Özel, “Özlem Çerçioğlu’na gidip ‘Aziz İhsan Aktaş’la çalışmışsın, ya içeri atıl, ya partime katıl’ diyorlar. Olay bundan ibaret” ifadelerini kullandı. CHP lideri, bu tür baskıların demokratik siyasete zarar verdiğini vurguladı.

Özlem Çerçioğlu cephesinden ise iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. AKP kanadından da Özel’in sözlerine yönelik resmi bir yanıt gelmedi.