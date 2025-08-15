Ağustos 2025’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı bir basın açıklamasında Mücahit Birinci hakkında ciddi bir iddia ortaya atması üzerine Mücahit Birinci Kimdir? Ne iş Yapar? merak edildi. İşte detaylar...

Mücahit Birinci, 25 Eylül 1974’te Rize’de doğmuş, avukat, yazar ve siyasetçidir. Ünlü tarihçi–yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun (Niyazi Birinci) oğludur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Birinci, 2000 yılından beri avukatlık yapıyor.

Siyasi yaşamında uzun süre AK Parti içinde yer aldı:

2012–2014: AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkan Yardımcısı

2014–2019: Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili

2021: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi

Ayrıca televizyon programlarında siyaset yorumculuğu yaptı ve çeşitli dergilerde yazılar kaleme aldı.