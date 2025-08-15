Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istafa etmişti.

Ne olmuştu?

Çerçioğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık. Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır. Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık. Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın. Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum." ifadeleri kullandı.

Özlem Çerçioğlu Kimdir?

Özlem Çerçioğlu, 1968’de Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğmuş bir siyasetçidir. Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü’nü bitirmiştir. 2002’de CHP’den Aydın Milletvekili olarak Meclis’e girdi. 2009’da Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı oldu. 2014’te Aydın büyükşehir olunca ilk büyükşehir belediye başkanı seçildi ve sonraki seçimlerde de görevine devam etti. Halk arasında “Topuklu Efe” lakabıyla tanınır.

14 Ağustos 2025’te CHP’den istifa etti. Gerekçe olarak, parti içinde kendisine ve ailesine yönelik baskılar ve anti-demokratik uygulamaları gösterdi. Aynı gün AK Parti’ye katıldı ve rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

