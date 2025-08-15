GONCAGÜL KONAŞ

Ankara’da İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan gazeteciler, Gazze’de basın mensuplarına yönelik saldırıları sert sözlerle eleştirdi. Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, son olarak beş gazetecinin şehit edildiğini hatırlatarak, “Gazetecileri susturmak için katliam yapıyorlar” dedi. Gazeteci Emin Pazarcı ise Batı’nın çifte standartlarını eleştirerek, “İnsanlık vicdanı galip gelecek, bu katliamın sonunu Türkiye de getirecek.” ifadelerini kullandı.

“FİLİSTİN’DE ŞEHİT EDİLEN GAZETECİ SAYISI 247”

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, “Filistin’de katledilen gazetecileri anmak, rahmet okumak ve bütün dünyaya seslenmek için buradayız. Daha üç gün önce Gazze’de beş gazeteci şehit edildi. El Cezire muhabiri Şifa Hastanesi’nin önünde, diğerleri yine hastane önünde şehit oldu. Şu anda Gazze’de, Filistin’de şehit edilen gazeteci sayısı 247” dedi.

İsrail’i “hain terörist katil” olarak niteleyen Burhan, “Gazetecileri susturmak için katliam yapıyor. 2023 yılından bu yana 70 bin Filistinli katledildi, 300 çocuk susuzluktan, açlıktan öldü. Bütün dünya kör ve sağır bekliyor. İslam dünyası maalesef sessiz, Batı ve Birleşmiş Milletler sessiz. Sadece insanlık vicdanı ayaktadır.” ifadelerini kullandı.

“İNSANLIK ÖLMÜŞ, HAK ÖLMÜŞ, HUKUK ÖLMÜŞ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözünün anlamlı olduğunu belirten Burhan, “Bunlardan sonra yaptırımlar gerekiyor. Gerekirse İslam dünyası askeri müdahale yapmalıdır. Türk askeri, Suudi Arabistan’dan Mısır’a kadar diğer ülkelerle birlikte bu katil İsrail devletine karşı askeri birlik oluşturmalıdır. Açlık ve susuzluk içinde kıvranan bir halk var, bütün dünya değerleri ayaklar altında. İnsanlık ölmüş, hak ölmüş, hukuk ölmüş.” diye konuştu.

İsrail’in “Büyük İsrail” projesine de değinen Burhan, “Türkiye topraklarını bu sınırlar içinde gösteriyorlar. İsrail, yarın Suriye’den, Irak’tan, Lübnan’dan sonra Türkiye’ye de kalacak. O yüzden Türk halkı, iktidarı ve muhalefetiyle bu katil devlete ‘hayır’ demelidir.” dedi.

“ARTIK MEDENİ DÜNYADA TEPKİLER DE YÜKSELİYOR”

Gazeteci Emin Pazarcı ise konuşmasına Mehmet Akif Ersoy’un dizelerine atıfta bulunarak başladı: “Yıllardır bu işi devam ettiriyorlar. Can geziyor cip diri, can ver demen de masum. Suç başkasınındır da niçin başkası mahkûm diyorum. Maalesef bizim içimizden de bunlara destek verenler var.”

Pazarcı, “Biz Sivas Kongresi’nde Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ya istiklal ya ölüm’ dediği bir neslin devamıyız. Milli mücadelede katillere, alçaklara, işgalcilere karşı savaştık. İstiklal Marşı’nda ‘Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım’ diyen bir ırkın çocuklarıyız. Ama maalesef içimizden bile ses çıkmıyor.” dedi.

Batılı ülkelerin ve ABD’nin İsrail’e desteğini eleştiren Pazarcı, “Bu batılı, sözde medeni ülkeler bu katliamın, bu alçaklığın sürekli destekçisi oldu. Ama artık medeni dünyada tepkiler de yükseliyor. Büyük Roma İmparatorluğu çöktü, Sovyetler Birliği çöktü. Bu katiller, bu alçaklar da bu katliama daha fazla devam edemeyecek. İnsanlık vicdanı galip gelecek. Muhtemelen bunların yok oluşunun altına imza atan en baştaki ülkelerden biri de Türkiye Cumhuriyeti devleti olacak.” ifadelerini kullandı.

