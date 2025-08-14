AK Parti’nin 24. kuruluş yıldönümünde partinin kurucu kadrosundan Bülent Arınç, sosyal medya hesabından uzun ve dikkat çeken bir mesaj yayımladı. Paylaşımında 2001 öncesi Türkiye’sinin siyasal ve ekonomik krizlerine değinen Arınç, AK Parti’nin bu şartlar altında “Erdemliler Hareketi” olarak doğduğunu vurguladı.

“Bu terazi hiç şaşmadı”

Arınç, mesajında, AK Parti’nin kuruluş sürecini şu sözlerle anlattı: “Toplumun temiz siyaset, istikrar ve demokrasi talebinin en üst seviyelere ulaştığı dönemde bu beklentilere karşılık vermek adına Erdemliler Hareketi olarak AK Parti’yi kurduk ve halkımızın terazisine çıktık. Her zaman olduğu gibi bu terazi yine hiç şaşmadı ve milletimiz AK Parti’yi bağrına basarak onu tek başına iktidara taşıdı.”

"En doğru kararım"

Arınç, paylaşımının son bölümünde, AK Parti’nin kuruluşunda yer almasını “siyasi hayatının en doğru kararı” olarak nitelendirirken, yeni kuşaklara da bayrağın devredildiğini belirtti: “Bugünden geriye dönüp baktığımda şunu söyleyebilirim: Siyasî hayatımın en doğru kararı 14 Ağustos 2001 günü yol arkadaşlarım ile birlikte elimizi taşın altına koyarak AK Parti’yi kurmak oldu.”

Eski dostlara açık mesaj: “Tekrar hedefe yürümeliyiz”

Paylaşımında dikkat çeken bir diğer unsur ise Arınç’ın, zaman içerisinde AK Parti’den uzaklaşmış ya da yolları ayrılmış eski yol arkadaşlarına yönelik mesajı oldu. Şu ifadeler öne çıktı: “Bu davaya birlikte emek verdiğimiz, sevinçte ve hüzünde ortak olduğumuz, başarılarda pay sahibi olmuş yol arkadaşlarımız ve eski dostlarımızı da büyük bir sevgi ile bağrımıza basmalı ve onlarla tekrar hedefe yürümeliyiz.”

Bu ifadeler, son yıllarda partiden kopmuş ya da eleştirel konumda bulunan bazı isimlere zeytin dalı uzatıldığı şeklinde yorumlandı.

Fotoğraf mesajı da dikkat çekmişti

Arınç, benzer şekilde geçtiğimiz yıl da AK Parti’nin kuruluş yıl dönümünde, dönemin önemli isimlerinden Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşmış; bu paylaşım, “kurucu değerlere dönüş” çağrısı olarak değerlendirilmişti.

Arınç, Erdoğan'ı lider olarak vurguladı

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da özel vurgu yapan Arınç, şunları kaydetti: “Bu kadro içerisinde de liderimiz, bugün Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dı. Onun liderliğinde evimiz olan AK Parti’mizi inşa ettik.”