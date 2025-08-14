Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda “kişilik haklarına saldırı” niteliğinde ifadeler kullandığı gerekçesiyle hukuki yollara başvurdu. Erdoğan, avukatı aracılığıyla, Özel’e 1 milyon TL tutarında manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Özel’in son dönemdeki beyanlarında Erdoğan’a yönelik ağır itham ve hakaret içeren ifadeler yer aldığı belirtildi. Bu nedenle, yalnızca tazminat davası ile yetinilmeyerek, aynı zamanda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na da "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan suç duyurusunda bulunuldu.

Davaya konu olan ifadelerin detaylarına ilişkin açıklama yapılmazken, Erdoğan’ın avukatları süreci yakından takip edeceklerini ve benzer ifadelerin tekrarı halinde yasal girişimlerin sürdürüleceğini bildirdi.

CHP cephesinden ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.