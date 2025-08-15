İstanbul’da etkili olan kuvvetli fırtınada bir gemi Yenikapı açıklarında battı. Olay, öğle saatlerinde Marmara Demir Sahası açıklarında meydana geldi.

İddiaya göre, kuvvetli fırtınaya rağmen denize açılan acente botu yüksek dalgalar arasında kalarak su aldı ve battı. Olayın ihbar edilmesi üzerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi.

Batan gemideki 4 kişilik mürettebat, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sağ olarak kurtarıldı. Ekipler, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.