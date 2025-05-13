4.torbadan katılan Türkiye, C Grubu'nda Sırbistan, Bosna-Hersek ve ön eleme grubundan gelecek bir takım (Slovakya, İsviçre veya Ukrayna) ile karşılaşacak.

Elemelerde gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar, ikinci tura yükselecek. İkinci turda da ilk üç sırayı elde eden ekipler, 2027 FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda da A Grubu'nda Letonya, Estonya, Portekiz, Çekya ve Sırbistan ile mücadele edecek. Bu turnuva, 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihleri arasında Letonya, Finlandiya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Gruplarındaki ilk dört sırayı alan takımlar, son 16'ya kalacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri ve grup eşleşmeleri şu şekilde:

Türkiye, Sırbistan, Bosna-Hersek, ön eleme grubundan gelecek bir takım (Slovakya, İsviçre veya Ukrayna)

Elemelerdeki grup aşamasının ardından, takımların performanslarına göre ikinci tur maçları oynanacak ve bu süreç, 2027 FIBA Dünya Kupası'na katılma yolunda belirleyici olacak.

A Milli Takım, bu zorlu grupta başarılı olarak Dünya Kupası'na katılma hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.