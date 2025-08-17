Medipol Bahçelievler Hastanesi’nden Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Akçal, besin alerjilerinin nedenlerini ve alınması gereken önlemleri sıraladı.

‘BESİN ALERJİLERİ SALGIN GİBİ YAYILIYOR’

Dr. Akçal, “Bu dönemde çocukların hem anne sütüyle hem de yeni gıdalarla tanışıyor olması, alerjik reaksiyonların erken dönemde fark edilmesini sağlıyor. Yeni bir besinle tanışmanın ardından dakikalar veya saatler içinde ciltte kızarıklık, döküntü, kaşıntı gibi belirtiler ortaya çıkıyorsa, ebeveynlerin uyanık olması ve hızlıca çocuk alerji uzmanına başvurması gerekiyor” dedi.

Besin alerjilerinin büyük bir kısmı kalıcı olmadığını söyleyen Dr. Akçal, özellikle süt, yumurta ve buğday gibi temel gıdalara karşı gelişen alerjilerin çoğunlukla 5 yaşına kadar ortadan kalktığını belirtti. Ancak bazı besinlerde, özellikle kuru yemişler ve deniz ürünlerinde alerjilerin ömür boyu sürebileceğini vurgulayan Dr. Akçal, “Besin alerjisi tanısı konulmuş çocuklarda, suçlu olan gıdanın diyet listesinden çıkarılması büyük önem taşıyor. Ancak büyüme çağında olan çocukların kalori ve besin dengesini sağlamak da çok önemli. Bu nedenle diyetisyenin desteği ile sağlıklı alternatiflerin belirlenmesi gerekiyor” diye konuştu.

‘DİYETİSYEN TAKİBİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR’

Dr. Akçal, alerjinin kaynağının sadece çocuğun yedikleriyle sınırlı kalmadığının belirterek, "Annenin tükettiği besinler de emzirme yoluyla bebeğe geçerek alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Bu yüzden hem annenin hem de çocuğun beslenme planı, uzman bir diyetisyen tarafından titizlikle düzenlenmeli. Multidisipliner bir yaklaşımla, diyetisyenle ortak hareket ederek çocuklarımızın sağlıklı gelişimini güvence altına alabiliriz” ifadelerini kullandı.