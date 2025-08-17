Galatasaray’ın transfer gündeminde olan sol bek Derrick Köhn için Almanya’dan ilgiler devam ediyor. Daha önce Rus ekibi Spartak Moskova ile adı anılan Köhn’un transferi, Rusya’ya uygulanan ambargo nedeniyle gerçekleşmemişti.

Şu anda Köhn için en ciddi teklif Bundesliga ekibi Werder Bremen’den geliyor. Sarı-kırmızılı yönetim ile Alman kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken, tarafların bonservis bedeli üzerinde pazarlık yaptığı öğrenildi. Galatasaray ile Bremen’in teklifleri arasında yaklaşık 1 milyon Euro fark bulunuyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin, gelen teklifleri değerlendirerek oyuncunun geleceğini kısa süre içinde netleştirmesi bekleniyor. Derrick Köhn’ün transferi, Galatasaray’ın sol bek hattını güçlendirme planında kritik bir adım olarak öne çıkıyor.