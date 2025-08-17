İstanbul Bahçelievler Belediyesi’nin düzenlediği gelenekselleşen yaz konserleri kapsamında şarkıcı Demet Akalın sahne aldı. Konsere katılan vatandaşlar şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen Demet Akalın konseri Milli Egemenlik Parkı’nda gerçekleşti. Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği konsere Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’da katılım gösterdi. Şarkılarıyla vatandaşlara keyifli anlar yaşatan Akalın, Hakan Bahadır’a daveti için teşekkür etti. Bahadır ise Akalın’a çiçek ve plaket takdim etti.

‘BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ AİLEMLE BERABER SİZLERİN YANINDA OLACAĞIZ’

Konserde konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Tüm komşularımı çok seviyorum. Hiç kimseyi ayırmıyorum. Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Arap’ı, Çerkez’i, Alevi arkadaşımı, Caferi, Sünni, Şafi fark etmez. AK Partili, CHP’li, İYİ Partili, Yeniden Refah Partili, MHP’li hiç fark etmez. Biz insanı seviyoruz. Çünkü Allah’ın yarattığı en güzel mahlukat olduğu için biz sizleri, tüm insanları seviyoruz ve söz veriyoruz. Muhalefetin Bahçelievler’deki meclis üyeleri bizi engellemeye çalışsa da siz bizim yanımızda olduğunuz müddetçe, biz de çalışma arkadaşlarımla ve Bahçelievler Belediyesi ailemle beraber sizlerin yanında olacağız. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizin, çocuklarımızın, gençlerimizin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Sizleri Allah’a emanet ediyorum” dedi.