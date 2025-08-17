Üniversiteler açılmak üzere, öğrenciler Ankara'ya dönüyor ama kiralar adeta cep yakıyor. Ankara’da özellikle Çankaya, Yenimahalle ve Etimesgut gibi öğrenci semtlerinde kiralık ev fiyatları yükselmeye devam ederken, öğrenciler ve genç çalışanlar kira fiyatları karşısında zorlanıyor. Küçük bir 1+1 daire için kiralar 15 bin TL’den başlayıp bin 30 TL’ye kadar çıkabiliyor. Öğrenciler genellikle ev arkadaşlarıyla birlikte ev kiralamayı tercih ediyor çünkü tek başına kalmak ekonomik olarak neredeyse imkansız hale geldi. Bazı gençler ise merkeze uzak ve nispeten daha uygun fiyatlı semtlere yöneliyor.

Öğrenci nerede kalsın, yurtta mı evde mi?

Öte yandan, özel yurt fiyatları da geçen yıla göre yükseldi. 6 kişilik odalar yaklaşık 10-12 bin TL civarında olurken, daha küçük odalar için fiyatlar 30 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Ankara’daki emlakçılar, önümüzdeki aylarda kiralarda daha fazla artış olabileceği konusunda uyarıyor. Öğrenciler ise çözüm için paylaşımlı ev arayışlarına devam ediyor.