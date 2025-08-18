Kaza, akşam saatlerinde Seydikemer- Fethiye kara yolu üzerinde meydana geldi. Seki Yağlı Pehlivan Güreş etkinliğinden döndüğü öğrenilen AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete’nin de içinde bulunduğu 48 KM 953 plakalı otomobil ile 34 GDB 730 plakalı ve 48 ANM 746 plakalı otomobiller kazaya karıştı. Üç aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı. Trafik ekipleri maddi hasarlı kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA