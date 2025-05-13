HABER: Abbas SATIR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, her hafta Meclis’te yaptıkları grup toplantısını yarın Lozan Parkı’nda yapacaklarını duyurdu.

Dervişoğlu, PKK’nın fesih kararındaki ifadelerinde ‘Lozan’a karşı başardık’ denilmesini sert bir şekilde eleştirdi. Dervişoğlu “Tüm Ankaralıları yarın saat 14.00’de Lozan Park’ında bekliyorum” dedi

Dervişoğlu, parti Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti:

“AK Parti iktidarı ve ortağı tarafından ‘Terörsüz Türkiye’ başlığı ile başlatılan süreç, bugün terör örgütünün yaptığı açıklama ve ‘demokratik siyaset’ ambalajıyla Türk vatanı ve Türk milleti açısından tehlikeli bir kalkışmaya dönüşmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve büyük Türk milleti bu ihanet açıklamasını kabul etmez, edemez.

“LOZAN TÜRKİYE’NİN TAPU SENEDİ”

Lozan, Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedidir. Terör örgütüne Lozan’ın hangi maddesini delme sözü verdiniz de ‘Lozan’a karşı başardık’ denilmektedir. Bir terör örgütü, Lozan’a karşı zafer ilan ediyorsa, Türk devletini ve bu süreci yönetenler kalkışmanın failleri olmaktan kaçamazlar. Teröristbaşının süreci yürütüp yönlendirmesi, demokratik siyaset hakkının tanınması ve hukuki güvence talep ediliyor. Bu aşamadan sonra TBMM’nin rolünü oynaması isteniyor. İktidara soruyorum, pazarlık yoksa bu ne demektir? Yüce Meclis’i nasıl bir tuzağa çekme niyetindesiniz? İktidara açık açık soruyorum; KCK-PKK-YPG’nin Suriye’de kurduğu ve 26 Nisan’da Kamışlı’da ilan ettiği özerk yapı ile ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? YPG, Suriye devleti içine entegre edilerek meşrulaştırılıyor. Bu, terör örgütünü devletleştirme operasyonudur. Öcalan’a özgürlüğün ve siyasetin yolu açılacak.”

LOZAN PARKI NEREDE ?

Lozan Parkı Çankaya Yıldız, Kahire Caddesi’ndedir. 2006 yılında Lozan Anlaşması'nın 83. Yıldönümü nedeniyle Çankaya Belediyesi eski Başkanı Muzaffer Eryılmaz tarafından açıldı.

Bir süre bakımsız kalan park daha sonra yenilenerek halkın hizmetine açıldı. Lozan Park’ında yürüyüş -koşu parkuru, spor alanları, çocuk oyun alanları, tenis kortu, okçuluk alanı, futbol - basketbol sahaları, soğuk piknik alanı bulunur