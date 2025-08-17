Mücahit Birinci parti üyeliğinden ve aktif siyasetten istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Birinci açıklamasında, “Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlılığını sürdüreceğini belirten Birinci, “Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim. Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, Liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim” dedi.

Birinci, istifasının ardından çocuklarına, annesine ve ailesine daha çok vakit ayırmak istediğini vurguladı, “Tüm kardeşlerime hakkım helaldir” sözleriyle açıklamasını tamamladı.