Tayland’da düzenlenen 21’inci Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı’nda Türkiye’yi temsil eden öğrenciler, 47 ülke arasından 4 bronz madalya kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gençleri tebrik ederek “Ülkemize gurur yaşattılar” dedi.

“Gençlerimizle Gurur Duyuyoruz”

Bakan Kacır, paylaşımında, “TÜBİTAK bünyesinde yürütülen Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında yetiştirilen öğrencilerimizi tebrik ediyor, ülkemizin yarınları için fedakârca emek veren değerli ailelerine, öğretmenlerimize ve süreçte görev alan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Geleceğin Bilim İnsanları

Her yıl farklı bir ülkede düzenlenen olimpiyat, yalnızca bilgiyi değil aynı zamanda analitik düşünme, harita okuma, saha çalışması ve coğrafi problem çözme becerilerini ölçüyor. Bu yıl Tayland’da gerçekleşen yarışmada Türkiye’nin aldığı 4 bronz madalya, gençlerin uluslararası arenadaki rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu.