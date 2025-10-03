Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, İstanbul Beyoğlu’nda bir restoran işletmecisiyle yaşadığı tartışma sonrası mahkemelik oldu. İddialara göre Bayraktar, işletmeciden para talep ederek baskı kurdu. Yaşanan arbedenin görüntüleri basına yansıdı.

Savcılık, Bayraktar’ı “nitelikli yağma”, “tehdit” ve “kasten yaralama” suçlarından mahkemeye sevk etti. Hakkında tutuklama talep edilen oyuncu, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bayraktar için yurt dışı yasağı getirildi ve düzenli olarak karakola imza verme zorunluluğu konuldu.

Olayla ilgili açıklama yapan Bayraktar ise suçlamaları reddetti. “Bugüne kadar kimseye hakkım olmayan bir şey talep etmedim, aksine bazen hakkımdan bile vazgeçtim” sözleriyle kendini savundu.