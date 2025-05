1950 yılında Kore Savaşı sırasında Türk askeri tarafından ölümün eşiğinden kurtarılan ve “Ayla” ismini alan Kim Eunja, 2025 yılı Mayıs ayında, Güney Kore’de hayatını kaybetti. Kim’in ölümü, Türk ve Kore halklarında büyük bir üzüntüye neden oldu.

Bir Savaşın Ortasında Doğan Kardeşlik

Henüz 5 yaşındayken ailesini savaşta kaybeden Kim Eunja, savaşın en zorlu anlarında Türk astsubay Süleyman Dilbirliği tarafından bulundu. Küçük kız çocuğuna "Ayla" ismi verildi ve Türk askerlerinin himayesinde sevgiyle büyütüldü. Ancak savaş sona erdiğinde Türk birliklerinin geri dönmesiyle Ayla, Seul’deki bir yetimhaneye bırakıldı.

Yıllar sonra bu hikâye, yalnızca iki insanın değil, iki ulusun kalplerini birbirine bağlayan bir efsaneye dönüştü.

Beyaz Perdede Ölümsüzleşen Hikâye: “Ayla”

Bu olağanüstü hikâye, 2017 yılında “Ayla: The Daughter of War” adıyla sinemaya uyarlandı. Yönetmenliğini Can Ulkay’ın, senaryosunu ise Yiğit Güralp’in kaleme aldığı film; Türkiye ile Güney Kore ortak yapımı olarak çekildi.

Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği film, 27 Ekim 2017 tarihinde Türkiye’de gösterime girdi ve izleyenleri derinden etkiledi. Dram, tarih ve savaş türlerini bir araya getiren film, 2 saat 5 dakika süresiyle, Kore Savaşı'nın gölgesinde büyüyen sevgi ve bağlılığı beyaz perdeye taşıdı.

Dijital Sanatlar Production ve Digital Yapım Evi imzası taşıyan yapım, Türkiye’nin Oscar adayı olarak da gösterilmişti.