Türkiye’de temel tüketim ürünlerinin başında gelen ekmek, birçok ailenin günlük harcamalarında önemli bir yer tutuyor. Son aylarda farklı alanlardaki fiyat artışları, vatandaşın ekmek fiyatlarına ilişkin algısını da doğrudan etkiliyor.

Birçok ilde ekmek, yılbaşında yapılan zammın ardından sabit fiyatla satılmaya devam ediyor. Ancak bu sessizlik, son günlerde iki ilden gelen yeni zam haberleriyle bozuldu. Gelişme, "Acaba yeni bir fiyat dalgası mı geliyor?" sorusunu gündeme taşıdı.

İllere göre 200-240 gramlık ekmeğin fiyatı 10 TL ile 15 TL arasında değişkenlik gösteriyor. En son ocak ayında yeni yıla girerken uygulanan ekmek zammından beri birçok ilde ekmek fiyatlarında değişiklik olmadı. Ancak bazı illerde ekmeğin fiyatına zam yapıldı.

İşte Zam Gelen İller:

Muş’ta 210 gram ekmek 9 TL’den satılırken ekmeğin gramajı 250’ye fiyatı ise 12.5 TL’ye çıktı. Van’da ise 200 gram olan ekmeğin ağırlığında bir değişiklik olmazken yılbaşında 10 TL’ye yükselen Ekmek 13 Mayıs’tan itibaren 12 TL’den satılacak.

Büyükşehirlerde Ekmek Fiyatı Değişecek mi?

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi nüfus yoğunluğu yüksek büyükşehirlerde şu an için resmi bir fiyat değişikliği gündemde değil. Bu şehirlerde ekmek, 2025 yılı başında belirlenen 200 gram / 12,5 TL fiyatıyla satışta kalmaya devam ediyor.

Ancak sektör temsilcileri, un fiyatları, işçilik giderleri, enerji maliyetleri ve kira artışları gibi etkenlerin sonucu olarak ekmeğin fiyatına zam yapabilir. Bu durum, fırıncılar açısından sürdürülebilirlik sorunu yaratırken, bazı şehirlerde ekmeğin gramajı düşürülmeden yapılan zamlarla çözüm arandığı görülüyor.

Öte yandan büyükşehirlerdeki fırıncılar, henüz zam talebinde bulunmasa da maliyetlerin artmaya devam etmesi hâlinde önümüzdeki aylarda yeni fiyat düzenlemelerinin kaçınılmaz olacağı görüşünde birleşiyor.

Tüketici tarafında ise özellikle dar gelirli aileler için ekmek fiyatı, artık yalnızca bir gıda maddesi değil; günlük yaşam bütçesinin merkezinde yer alan temel bir ekonomik gösterge hâline gelmiş durumda.

Bu nedenle ekmek fiyatlarına yönelik gelişmeler, sadece market ve fırınların değil bütün vatandaşların ilgisini çeken bir konu olarak önemini koruyor.

Büyükşehirlerde güncel ekmek fiyatları

Ankara 200 gram ekmek 12.5 TL

İstanbul 200 gram ekmek 12.5 TL

İzmir 200 gram ekmek 12.5 TL

Bursa 240 gram 15 TL

Kocaeli 240 gram 15 TL

Adana 200 gram ekmek 12.5 TL

Antalya 200 gram ekmek 12.5 TL

Eskişehir 200 gram ekmek 12.5 TL

Erzurum 200 gram ekmek 9 TL

Trabzon 200 gram ekmek 12.5 TL

Diyarbakır 200 gram ekmek 10 TL

Samsun 200 gram ekmek 10 TL