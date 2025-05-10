Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında nefes kesen bir derbi futbolseverleri ekran başına kilitliyor. Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan bu mücadele şampiyonluk yarışının ve Avrupa kupalarına katılma hedeflerinin kaderini belirleyecek nitelikte. 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 19.00’da başlayan bu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen binlerce kişi “SelçukSports bedava maç izle”, “Golvar TV Trabzonspor Galatasaray yayını”, “Justin TV TS GS canlı izle” gibi aramalarla interneti adeta abluka altına alıyor. Peki bu maç gerçekten şifresiz izlenebilir mi, hangi platformlar yasal, hangilerinden uzak durulmalı? İşte tüm detaylarıyla Trabzonspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri

Trabzonspor Galatasaray Maçı Ne Zaman Nerede Oynanıyor

Süper Lig’in kaderini etkileyen Trabzonspor Galatasaray maçı 10 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı saat 19.00’da başlıyor. Karşılaşma Trabzon’un Papara Park Stadyumu’nda oynanıyor. Maçın hakemliğini Atilla Karaoğlan yaparken yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir olarak sahada yer alıyor. VAR sisteminde ise Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Erwin Blank görev yapıyor

TS GS Maçı Hangi Kanalda Yayınlanıyor

Trabzonspor Galatasaray karşılaşması resmi olarak beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanıyor. beIN Sports üyeliği olan kullanıcılar, Digiturk, beIN Connect, TOD, Tivibu gibi platformlar üzerinden bu derbiyi yüksek kaliteyle izleyebiliyor. Maç yayınına mobil cihazlardan, akıllı TV’lerden, tabletlerden ve bilgisayar üzerinden kolayca ulaşmak mümkün

SelçukSports Justin TV Taraftarium24 GOLVAR TV Güvenilir mi

Son yıllarda internet üzerinde karşılaşılan bazı yayın siteleri kullanıcıların ilgisini çekiyor. SelçukSports Taraftarium24 Justin TV TRGoals ve Golvar TV gibi isimler özellikle maç saatlerinde Google’da çokça aranıyor. Ancak bu platformların hiçbiri Türkiye’de yasal yayın haklarına sahip değil. Dolayısıyla bu siteler üzerinden maç izlemek hem yasal değil hem de kullanıcılar açısından ciddi güvenlik riskleri barındırıyor

Bu tür korsan yayınlar üzerinden maç izlemek kullanıcıların kişisel bilgilerini tehlikeye atabilir. Ayrıca sayfalarda bulunan reklamlar kötü amaçlı yazılımlar içerebilir. Bazı kullanıcılar bu sitelerden sonra banka bilgilerinin çalındığını ya da cihazlarının zarar gördüğünü bildirmiştir

Neden Yalnızca Resmi Yayıncı Tercih Edilmeli

Futbolun sürdürülebilirliği için yayın hakları son derece kritik öneme sahiptir. Kulüplerin yayın gelirleri futbol ekonomisinin temel taşlarından biridir. beIN Sports bu konuda Süper Lig’in resmi yayıncısıdır. Bu nedenle maçları yalnızca bu platformdan izlemek etik bir sorumluluk olmasının yanı sıra kullanıcı güvenliği açısından da en doğru tercih olacaktır

Trabzonspor Galatasaray Derbisinde Son Durum

Ligde 83 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray, bu maçı kazanarak şampiyonluk için önemli bir adım daha atmak istiyor. Okan Buruk yönetimindeki takım, son haftalarda oldukça formda. Özellikle Osimhen, Barış Alper, Sara ve Muslera gibi isimler takımın kilit oyuncuları arasında yer alıyor

Ev sahibi Trabzonspor ise 46 puanla sekizinci sırada bulunuyor. Bu maçla birlikte hem üç büyükler karşısındaki galibiyet hasretine son vermek hem de Avrupa kupaları için iddiasını korumak istiyor. Fatih Tekke’nin öğrencileri son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor

Trabzonspor Galatasaray Muhtemel İlk 11’leri

Trabzonspor: Uğurcan Malheiro Okay Batagov Arif Boşluk Lundstram Mendy Visca Cham Mustafa Enis Destan

Galatasaray: Muslera Sallai Sanchez Abdülkerim Jakobs Torreira Lemina Yunus Akgün Gabriel Sara Barış Alper Yılmaz Osimhen

Maç Anlatımı Canlı Gelişmelerle Sürüyor

1' İlk düdükle birlikte mücadele başladı

5' Mustafa Pektemek ceza sahası dışından kaleyi yokladı Muslera kornere çeldi

10' Osimhen kaleciyle karşı karşıya kaldı Uğurcan topu çıkardı

15' Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşu auta gitti

25' Galatasaray topa daha fazla sahip olan taraf

Maçı Nereden İzleyebilirim

Karşılaşmayı canlı ve yasal yollarla izlemek için beIN Sports üyeliği şarttır. beIN Connect üzerinden üyelik oluşturarak maç yayınına erişebilirsiniz. Aynı şekilde Tivibu, Türk Telekom TV+, Digiturk gibi platformlar üzerinden de bu yayına ulaşmanız mümkündür. Yayınlar yüksek çözünürlüklü ve kesintisiz şekilde sunulur

Golvar TV Üzerinden Maç İzlenebilir mi

Golvar TV adıyla anılan bazı platformlar kullanıcıları yanıltabilir. Bu isimle yayın yapan hiçbir platform Türkiye’de yayın lisansına sahip değildir. Bu nedenle Golvar TV üzerinden izlenecek maç yayınları hem güvenli değildir hem de yasal yaptırımlara neden olabilir. Bu tür platformlardan uzak durulması önerilir

TS GS Maçını İzlemek İçin Güvenli Alternatifler

beIN Sports 1

beIN Connect dijital uygulaması

TOD TV

Tivibu Spor (eğer pakete dahilse)

Resmi kulüp YouTube hesapları (sadece özetler için)

Korsan Yayınlara Yönelmenin Sonuçları

Telif hakkı ihlali nedeniyle korsan yayın izleyen kullanıcılar hakkında yasal işlem başlatılabilir

Korsan yayınlar kullanıcı bilgilerini çalarak kimlik ve kredi kartı dolandırıcılığına neden olabilir

Cihazlara virüs bulaşabilir ve sistem hasar görebilir

İnternet sağlayıcınız bu tür erişimleri kayda alabilir ve güvenlik açısından değerlendirebilir