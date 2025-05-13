TBMM Başkanlığı'na, 3 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan tezkerelerde, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edildi.

Söz konusu dosyalar, TBMM Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na havale edildi.

Milletvekillerine yönelik fezlekelerin hangi suçlamaları içerdiği henüz kamuoyuyla paylaşılmazken, sürecin Meclis gündemine nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.