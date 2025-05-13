Serginin açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, “Başka bir şey demiyorum: Müthişsiniz!” ifadeleriyle kursiyerlere övgü dolu mesajlar verdi.

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi yanında bulunan Keçiören Sanat Galerisi'nde açılan sergi, kursiyerlerin bir yıl boyunca gösterdiği emeği ve yaratıcılığı gözler önüne seriyor. Sergide geleneksel el sanatlarından modern tasarımlara kadar birçok farklı çalışma yer alıyor.

Başkan Özarslan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“KEÇMEK kursiyerlerimizin büyük bir özveriyle hazırladığı el emeği, göz nuru eserlerini bir araya getirdik. Tüm kursiyerlerimizi, eğitmenlerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Üreten ve emek verenlerin ilçesi Keçiören’de, ilçemizi hep birlikte geliştirmeye devam edeceğiz.”

Sanat ve emek bir arada

Sergide; dikiş, nakış, resim, takı tasarımı, cam boyama, seramik, ahşap süsleme ve geri dönüşüm temelli dekoratif ürünler gibi birçok farklı branşta hazırlanan çalışmalar yer aldı. Ziyaretçilere görsel bir şölen sunan sergi, KEÇMEK kurslarının ilçedeki sosyal hayata ve kadın istihdamına sağladığı katkının somut bir örneği oldu.

Açılış programında KEÇMEK eğitmenleri ve kursiyerlerin yanı sıra vatandaşlar, belediye çalışanları ve yerel sanatseverler de hazır bulundu. Etkinlikte bazı kursiyerler, eserlerinin hikâyesini de ziyaretçilere aktararak hem duygusal hem de ilham verici anlar yaşattı.

Sergi 23 Mayıs’a Kadar Ziyarete Açık

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği sergi, 23 Mayıs 2025 tarihine kadar Keçiören Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.