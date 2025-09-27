Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) sınavlarına hazırlanan adaylara yönelik ücretsiz parkur hazırlık kursudüzenliyor.

Başvurular online yapılacak

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek kurs için başvurular, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü parkurkursu.ankara.bel.tr adresi üzerinden online olarak alınacak. Kurs programı ise 6 Ekim 2025’te başlayacak.

Katılımcılar, gruplar hâlinde yapılacak antrenmanlarda dayanıklılık, kuvvet, çeviklik, esneklik ve denge-koordinasyonkonularında sınavlara hazırlanacak. Kursla ilgili detaylara Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesinden ulaşılabilecek.

Kontenjan 80 kişiyle sınırlı

Kontenjanı 80 kişi olarak belirlenen parkur kursu, Sincan Aile Yaşam Merkezi’nde (Yunus Emre Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:14, Sincan) gerçekleştirilecek.