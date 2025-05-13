Görüşmede, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarından özlük haklarına, sağlıkta şiddetten mesleki itibara kadar birçok başlık ele alındı.

Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Uzm. Dr. Hatice Çerçi Balcı, temas sonrası yaptığı yazılı açıklamada görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, “Sahadaki kararlılığımızı masaya taşıyor, hekimlerin haklı taleplerini dile getiriyor, sistemde yaşanan tıkanıklığı aşmak için çözüm önerilerimizi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Görüşmede, hekimliğin onurunu koruma ve sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik öneriler masaya yatırılırken, hekimlerin mesleki itibarlarının güçlendirilmesi için ortak akıl ve diyalog vurgusu yapıldı. Uzm. Dr. Balcı, hekimlerin sadece sahada değil, sağlık politikalarının belirlendiği masalarda da temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Halit Yerebakan’a sağlık camiası adına teşekkür eden Hekim Birliği, açıklamasını şu mesajla sonlandırdı:

“İdeal sağlık sisteminin inşası için #GelinBirlikOlalım. Hekim Birliği olarak; kişisel hesapların değil, hekimlik onurunun ve ortak mücadelenin sesi olmaya devam edeceğiz. Bu gücü bize inanan ve destek olan hekimlerimizden alıyoruz.”

“Hekim iradesi masada temsil edilmeli”

Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Uzm. Dr. Hatice Çerçi Balcı, Türkiye’nin en büyük hekim sendikası olarak sağlık politikalarına katkı sağlamak amacıyla yürüttükleri temaslar kapsamında, AK Parti Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 30 bin hekimi temsilen gerçekleştirilen buluşmanın oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Balcı, görüşmede hekimlerin özlük haklarından çalışma koşullarına, sağlıkta şiddetten mesleki itibara kadar pek çok önemli konunun ele alındığını söyledi.

Balcı, sahada yaşanan sorunların doğrudan karar vericilere iletilmesinin önemine işaret ederek, hekimlerin taleplerini samimiyetle aktardıklarını, çözüm önerilerini ortak akıl çerçevesinde değerlendirdiklerini ifade etti. Ayrıca, Hekim Birliği olarak kişisel çıkarlar değil, meslek onuru ve toplu mücadelenin temsilcisi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Görüşmenin gerçekleşmesine vesile olan ve sürece katkı sağlayan Prof. Dr. Halit Yerebakan’a da teşekkür eden Balcı, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Bu gücü bize inanan ve destek olan hekimlerimizden alıyoruz. İdeal sağlık sisteminin inşası için gelin birlik olalım.”

Yaklaşık 30 bin hekimi temsilen gerçekleştirilen görüşmede; sağlık çalışanlarının çalışma koşulları, özlük hakları, sağlıkta şiddet ve mesleki itibar gibi konular gündeme geldi. Balcı, açıklamasında süreci şu sözlerle değerlendirdi:

“Sahadaki kararlılığımızı masaya taşıyor, hekimlerin haklı taleplerini dile getiriyor, sistemde yaşanan tıkanıklığı aşmak için çözüm önerilerimizi sunuyoruz.”

Görüşmede, sağlık çalışanlarının şiddete karşı korunması, mesleğin saygınlığının korunması ve karar süreçlerine katılımının artırılması konularında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Hekim temsilcilerinin, politika yapım süreçlerinde daha aktif şekilde yer alması gerektiği vurgulandı.

Uzm. Dr. Balcı, özellikle ortak akıl ve diyalog zemininin önemine dikkat çekerek, çözüm arayışlarının kişisel çıkarlar üzerinden değil, meslek onurunu temel alan bir yaklaşımla sürdürülmesi gerektiğini belirtti.