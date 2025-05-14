Nobel Ekonomi Ödüllü Prof. Dr. Daron Acemoğlu, MIT'de kurulan yeni araştırma merkezinin duyurusunu yaptı. Merkez, çağın iki temel sorununa; eşitsizlik ve emeğin geleceğine odaklanacak.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) bünyesinde, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu iki temel meseleyi mercek altına alacak yeni bir araştırma merkezi kuruldu. Nobel Ekonomi Ödüllü Türk iktisatçı Prof. Dr. Daron Acemoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla merkezi kamuoyuna tanıttı.

Acemoğlu, meslektaşları David Autor ve Simon Johnson ile birlikte yönetecekleri merkezin, "eşitsizlik" ve "işin geleceği" konularında derinlemesine analizler yürüteceğini belirtti. Merkez, teknolojiyle dönüşen emek piyasalarının yanı sıra gelir adaletsizliğini bilimsel verilerle araştıracak.

“MIT'deki yeni merkezimizin duyurusunu sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum,” diyen Acemoğlu, merkezin kuruluşuna destek sağlayan Stone Vakfı’na da teşekkür etti. Ünlü iktisatçı, “Çağımızın iki tanımlayıcı zorluğunu, eşitsizlik ve işin geleceğini incelememizi sağlayan cömert destekleri için minnettarız,” ifadelerini kullandı.

Yeni araştırma merkezinin, özellikle otomasyon, yapay zekâ ve dijitalleşmenin istihdam üzerindeki etkilerine ışık tutması bekleniyor.

Acemoğlu, meslektaşları Prof. David Autor ve Prof. Simon Johnson ile birlikte yönettiği merkezin, özellikle yapay zekâ teknolojilerinin iş gücü üzerindeki etkisi, gelir dağılımındaki adaletsizlik, toplumsal tabakalaşma, otomasyonun istihdamı nasıl şekillendirdiği gibi konularda kapsamlı araştırmalar yürüteceğini açıkladı.