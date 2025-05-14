Kızılcahamam Belediyesi, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 20.45’te 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşmasını büyük ekranda yayınlayacak.

Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ziraat Türkiye Kupası Final Heyecanı! Trabzonspor ve Galatasaray arasındaki bu büyük finali, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanımızda dev ekranda hep birlikte izliyoruz! Tarih: 14 Mayıs 2025 Çarşamba Saat: 20.45 Tüm futbolseverleri bu heyecanı birlikte yaşamaya davet ediyor, her iki takıma da başarılar diliyoruz."

🏆 Ziraat Türkiye Kupası Final Heyecanı! 🏆



Trabzonspor ve Galatasaray arasındaki bu büyük finali, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanımızda dev ekranda hep birlikte izliyoruz!



📍 Tarih: 14 Mayıs 2025 Çarşamba

🕣 Saat: 20.45



Tüm futbolseverleri bu heyecanı birlikte… pic.twitter.com/wqao5jPth2 — Kızılcahamam Belediyesi 🇹🇷 (@kizilcahamambel) May 13, 2025