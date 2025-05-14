Kalecik'te düzenlenen “Ailede Şenlik Var - İyilik Başkent’te Geziyor” etkinliği, Kalecik halkı tarafından büyük ilgi gördü. Aileler ve çocuklar, çeşitli oyunlar, sanat atölyeleri ve eğlenceli aktivitelerle unutulmaz bir gün yaşadı.

Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ailede Şenlik Var - İyilik Başkent’te Geziyor” etkinliğimize yoğun ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Kalecik’in güzel aileleri ve çocuklarıyla dolu dolu, neşeli bir gün yaşadık. Birlikte daha nice güzel etkinliklerde buluşmak dileğiyle!"

Ailede Şenlik Var - İyilik Başkent’te Geziyor” etkinliğimize yoğun ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. 🌸



Kalecik’in güzel aileleri ve çocuklarıyla dolu dolu, neşeli bir gün yaşadık. 🥳



Birlikte daha nice güzel etkinliklerde buluşmak dileğiyle! 💙 pic.twitter.com/xsYJqLmgTd Kalecik'te "Ailecek Şenlik Var" etkinliği İçeriği Görüntüle May 13, 2025