Kalecik Belediyesi, Mahmutlar Mahallesinde yaşayan vatandaşların vakit geçirebileceği Köy Konağı yapım çalışmalarına başladı. Mahalle kültürünü yaşatmak adına hayata geçirilen hizmet için belediye personeli canla başla çalışmaya devam ediyor

Kalecik Belediyesinin konuya ilişkin açıklama ise şöyle: "Köy Konağı yapım çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Mahalle kültürümüzü yaşatacak, hemşehrilerimizin buluşma noktası olacak güzel bir alanı mahallemizde kazandırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.