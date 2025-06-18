Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Kalecik Belediyesi işbirliğiyle, üreticilere %50 hibeli damla sulama borusu dağıtımını Kalecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü önünde sabah saatlerinde gerçekleştirdi.
Üretime katkı sağlayan ve ülkeyi kalkındıran çiftçilerin yanında olmak isteyen Kalecik Belediyesi tarımcılara, %50 hibeli damla sulama borusunu dağıttı.
Kalecik Belediyesi'nin konuya ilişkin paylaşımı şöyle: "Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Kalecik Belediyesi iş birliğiyle %50 hibeli damla sulama borusu dağıtımı gerçekleştiriyoruz." ifade edildi.
Muhabir: Şevval Ateş