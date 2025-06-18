Kalecik Belediyesi, ÖSYM'nin haftasonu yapacağı TYT-AYT sınavına girecek öğrencilerin sınava giderken rahat gitmesi için ulaşım aracını ücretsiz yaptı. Öğrenciler ücretsiz ulaşımdan yararlanabilmek için Kalecik Belediyesi Kültür Merkezi'ne 19 Haziran Perşembe gününe kadar başvuru yapabilecek.

Kalecik Belediyesinin hayata geçirdiği proje kapsamında öğrenci yanında 1 yakını da ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

"Ücretsiz ulaşım"

Belediyenin konuya ilişkin paylaşımı ise şöyle: "TYT ve AYT’ye girecek öğrencilerimiz ve 1 velisi için ücretsiz ulaşım desteğimiz başlıyor! Son Başvuru: 19.06.2025 Perşembe Başvuru Yeri: Kalecik Belediyesi Kültür Merkezi Kalkış Yeri: Kalecik Kültür Merkezi Önü Kalkış Saati: 07:00'dir." denildi.