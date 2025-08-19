Sosyal medya platformlarında “Jrokez” adıyla tanınan yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, yaşamını yitirdi. 17 Ağustos akşamı Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan evinin 12. katındaki balkonundan düşen 26 yaşındaki genç yayıncı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dalgakıran’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mersin’e götürülerek Muğdat Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazede Anlamlı Bir Uygulama

Cenazeye katılanların yakalarına takılan fotoğrafların arkasına QR kodlar eklendi. Bu kodlar aracılığıyla fidan bağışı yapılabilmesi sağlanırken, uygulama Dalgakıran’ın anısını yaşatma amacıyla gerçekleştirilen anlamlı bir detay olarak dikkat çekti.

Olayın Detayları

Olay, Ankara’nın Etimesgut ilçesi Eryaman semtindeki Admira Sitesi’nde meydana geldi. Dalgakıran, akşam saatlerinde evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Dalgakıran, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Son Paylaşımı Dikkat Çekti

Olaydan yaklaşık 12 saat önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dalgakıran, “Baya halsiz ve bitkin uyandım” ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşım, ölümünün ardından takipçileri tarafından dikkat çekici bulundu.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis ekipleri, genç yayıncının ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.