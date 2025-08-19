Usta sanatçı Müjdat Gezen hakkında, bir yıl önce bir televizyon programında sarf ettiği sözler gerekçe gösterilerek “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Savcılığın başlattığı soruşturmada Gezen’in sözlerinin toplumsal barışı zedeleyip zedelemediği araştırılacak.

Gazeteci Ayşenur Arslan’la “Bizim Ev” programında kadınların toplumdaki yerini, Türkçeyi ve gelenekleri değerlendiren Gezen’in: “Müslümanlarda ölen kişi annesinin ismiyle gömülür. Çünkü Anadolu’da bir laf vardır: anan kesin anandır ama baban belki babandır.” cümlesi soruşturma gerekçesi oldu.