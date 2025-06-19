Kalecik Belediyesi, yarın karne alacak öğrenciler için "Karneni Getir ve Sinemanı Götür" kampanyası düzenledi. Tüm yıl canla ve başla çalışan öğrencilere karne hediyesi olarak verilen kitap ve sinema bileti ile gönlünce eğlenecek.

Karnesini alan her öğrenci Kalecik Belediyesi önünde hediyesi alabilecek.

"Kitap hediyesi ve sinema bileti sürprizi var"

Kalecik Belediyesinin konuya ilişkin açıklaması ise şöyle: "Sevgili çocuklar! Karnenizi alıp bize uğramaya hazır mısınız? “Karneni Getir, Kitabını ve Sinema Biletini Götür” etkinliğimizde, karnesiyle gelen her çocuğumuza Başkanımız Satılmış Karakoç’un kitap hediyesi ve sinema bileti sürprizi var." denildi.