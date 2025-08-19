İl Genel Meclis Başkan Vekili Emrah Doğan, yazılı açıklamasında, köylerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Su ve su altyapı sorunları başta olmak üzere çeşitli çalışmalar yapıldığını belirten Doğan, Köylere Hizmet Götürme Birliği bünyesinde Hashöyük ve Sıdıklı Darboğaz köylerinin kollektör yapım ihalesi ile Kurtbeli, Yeniyapan, Kocabey ve Güzler köylerinin su terfi hattı ihalelerinin tamamladığını aktardı.

Köylerin kollektör yapım ve su terfi hattı ihalelerinin toplam 7 milyon 290 bin lira tutarında bir yatırım olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

'Bu yatırım ile köylerimizde suyun daha sağlıklı ve kesintisiz şekilde ulaşabilmesi için yeni hatlar döşenecek, mevcut altyapı yenilenecek. Özellikle terfi hatları ile su, yüksek kesimlere güvenli bir şekilde taşınarak depo ve şebekelere ulaştırılacak. Böylece hem içme suyu kalitesi artacak hem de vatandaşlarımız yaz aylarında yaşanan su sıkıntısından kurtulacak. Hedefimiz, her bir köyümüzde yaşam kalitesini yükseltmek ve su gibi en temel ihtiyacı güvenle karşılamak. Hizmet yolunda durmak yok, çalışmaya devam.'