Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kelkit ilçesine bağlı Balkaya köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Ö.Ö. (45) yönetimindeki 06 FT 2114 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, araçta bulunan 12 yaşındaki Tevfik Eymen Önercan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ö.Ö. ile T.Ö. (42), Z.Ö. (25) ve 3 yaşındaki T.B.Ö. ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.