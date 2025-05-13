Mamak Belediyesi vatandaşları ile yakından bağ kurmak ve ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacıyla saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye, gezici ekip birimi aracılığıyla mahalle mahalle dolaşarak “Mamak Profil Haritası”nı oluşturuyor.

Bu kapsamda, vatandaşlarla birebir temas kurarak taleplerini dinleyen ekipler, hizmetin daha hızlı, etkin ve doğru bir şekilde ulaştırılabilmesi için sahada aktif bir şekilde çalışıyor. Mamak Belediyesi, bu projeyle vatandaşlarının her türlü talebine anında çözüm sunmayı hedefliyor. Mahalleler arası ayrım yapmaksızın, her noktada ihtiyaçlar tespit edilip, çözüm önerileriyle harekete geçiliyor.

"Bu hizmeti yerinde, hızlı ve etkili bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmak için sahadayız, yanınızdayız!" diyen belediye yetkilileri, vatandaşların öneri ve taleplerinin sürekli olarak dinleneceğini belirtiyor.

Mamak Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçedeki her vatandaşın memnuniyetini ön planda tutarak, "Mamak Profil Haritası" ile ilçeyi daha yaşanabilir bir hale getirmeyi hedefliyor.