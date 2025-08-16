Ortaköy’de 14 Şubat’ta M.P.’nin evine giren hırsızlar, 50 bin lira değerinde altın ve elmas kolye, 4 adet çeyrek altın ve antika eşyaları çaldı. Polis ekipleri, M.P.’nin şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken 21 Mayıs’ta Beyoğlu’nda Z.B.H.’ye ait eve giren hırsızlar, 80 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 53 bin lirayı çalarak kaçtı.

HER OLAYDAN SONRA KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin iki olayın ardından başlattığı çalışmalarda çok sayıda güvenlik kamerası incelendi. Görüntülerde 4 kadın hırsızın, her olaydan sonra kıyafetlerini değiştirerek takipten kurtulmaya çalıştıkları görüldü. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Gönül Ç. (34), Sedef G. (27), Çiğdem Ç. (30) ve Ayşe Ç. (27) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilerden Gönül Ç.’nin daha önce 68, Sedef G.’nin 26, Çiğdem Ç.’nin 24, Ayşe Ç.’nin ise 21 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin, yüz binlerce liralık ziynet eşyası, değerli kol saatleri ve antika eşyaların çalındığı 8 olayın failleri oldukları belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.