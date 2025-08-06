Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ege Mahallesi’nde sabah saatlerinde bazı bölgelerde biriken çöpler, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Mahallede yer alan bazı kaldırım ve yol kenarlarında görülen evsel atıklar, çevre kirliliğine yol açarken, mahalle sakinleri bu durumun tekrar eden bir sorun haline geldiğini belirtti.

Çöplerin gelişigüzel bırakılmasının hem görüntü hem de koku açısından rahatsızlık verdiğini dile getiren vatandaşlar, çevre temizliği konusunda daha fazla dikkat ve duyarlılık çağrısında bulundu.

Mahalle halkı, yetkililerden bölgede daha düzenli temizlik yapılması ve denetimlerin artırılması yönünde beklenti içinde olduklarını ifade etti.