ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret görüşmelerinde önemli bir aşamaya gelindiğini açıkladı. Katıldığı bir televizyon programında ekonomi gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Trump, Çin ile “çok iyi anlaştıklarını” ve bir ticaret anlaşmasına “çok yaklaştıklarını” söyledi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in kendisine görüşme talebinde bulunduğunu aktararak, anlaşma sağlanması halinde yıl sonundan önce bir görüşme gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

“İyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum. Zorunlu değil ama iyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum.”

ifadelerini kullanan Trump, iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinin olumlu yönde ilerlediğinin sinyalini verdi.

Ticaret Görüşmelerinde Son Durum

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları, küresel ekonomi ve piyasalar için kritik bir konu olmaya devam ediyor. İki taraf arasındaki gümrük vergileri ve ticaret engellerinin azaltılması için sürdürülen müzakerelerde, Trump’ın açıklamaları umut verici olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, olası bir anlaşmanın hem ABD hem de Çin ekonomisine olumlu yansıyacağını, dünya ticaretinde belirsizliklerin azalmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.