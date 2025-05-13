ATEŞKESE BAĞLIYIZ, BÖLGESEL İSTİKRAR İÇİN ADIM ATMAYA KARARLIYIZ"

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İslamabad yönetiminin ateşkes mutabakatına sadık kalacağı ve Güney Asya’da istikrarın sağlanması için gerekli tüm adımları atacağı ifade edildi. Açıklamada, Hindistan’ın Pahalgam’da 22 Nisan’da düzenlenen ve 26 kişinin öldüğü saldırıyı “delilsiz bir şekilde Pakistan’a yüklemeye çalıştığı” savunuldu.

Pakistan tarafı, Hindistan’ın bu saldırıyı bahane ederek Sindoor Operasyonu kapsamında 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarını ve Azad Keşmir’i hedef alan füze saldırıları düzenlediğini belirtti. Açıklamada, “Pakistan’ın verdiği karşılık meşru müdafaa hakkı çerçevesindedir” denilerek Hindistan’ın tutumunun bölgedeki istikrarı zedelediği kaydedildi.

"GELECEKTEKİ HERHANGİ BİR SALDIRGANLIK DA AYNI KARARLILIKLA KARŞILIK BULACAKTIR"

Hindistan'ın "İndus Suları Anlaşması"nı askıya alması "yasadışı ve tek taraflı eylem" olarak nitelendirilirken, "Pakistan, anlaşma kapsamındaki haklarını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır." denildi.

Pakistan'ın, bölgedeki ihtilafın "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Keşmir halkının istekleri doğrultusunda barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulmasını" savunduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu bağlamda, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın Güney Asya'da istikrarsızlık kaynağı olmaya devam eden bu ihtilafın çözümüne yönelik çabalarını desteklediğimizi yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, önemli olanın "bölgesel işbirliği ve uluslararası normlara saygı" olduğu belirtilerek, "Bu çağda barış, gerçek güçtür." vurgusu yapıldı.

Pakistan'ın "barış ve güvenliğin korunmasında dünya çapında kabul görmüş bir role sahip egemen bir ülke olduğu" ifade edilen açıklamada, "Gelecekteki herhangi bir saldırganlık da aynı kararlılıkla karşılık bulacaktır." denildi.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.